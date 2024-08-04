2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen en büyük takasta "Türkiye" imzası! MİT Başkanı İbrahim Kalın, defalarca bunu yapmış

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen çok taraflı takas operasyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve MİT'in devreye girmesiyle başlayan süreçte, 24 kişi ve iki çocuğun değiş tokuş edildiğini belirten Tümer, operasyonun, güvenilirliği ve profesyonelliği nedeniyle Türkiye'de gerçekleştirildiğini vurguladı. MİT'in başarısını öven Tümer, bu operasyonun Türkiye'nin uluslararası düzeydeki algısını güçlendirdiğini ifade etti. İşte Didem Özel Tümer'in yazısının ilgili bölümü:

"(...) Dünya, perşembe günü Esenboğa Havalimanı’ndan naklen yayınlanan “çok taraflı, milimetrik hesaplı” takas operasyonuna tanıklık etti. ABD’den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçağın indiği Esenboğa’da, adı sayılan ülkelerden başta casusluk olmak üzere saldırı, suikast gibi suçlardan hüküm giymiş 24 kişi ve iki çocuk yer alıyordu.

ABD, Rusya ve Almanya’nın Türkiye’den yardım talebiyle başlayan süreç için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından, MİT devreye girdi. MİT üst düzey yetkilileri operasyon öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da başta ABD ve Rus İstihbarat servislerinin başkanları olmak üzere, diğer servislerdeki muhatapları ile defalarca yüz yüze ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. (...)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti. (...) Güvenlik kaynakları 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen en karmaşık ve kapsamlı takas operasyonun “güvenilirliği ve profesyonelliği” nedeniyle Türkiye’de gerçekleştiğini belirtti. “Herkes Türkiye’ye güveniyor, bu onun en somut göstergesi” ifadesini kullanan kaynaklar, takasın sorunsuz gerçekleşmesi için üç aydan fazla süredir “ilmek ilmek işlenen” bir süreç yürütüldüğünün altını çizdi.

Operasyonun sorunsuz nihayetlenmesi kadar, dünyanın en büyük istihbarat teşkilatlarının eş zamanlı olarak bir araya getirilebilmesinin asıl başarı olduğu vurgulanıyor. (...)"