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Sağlık 2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?
Sağlık

2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

Tam doz aşılılar korona karantinasına alınmıyor mu? Ülkemizde 105 milyon doz korona aşısı uygulandı. Çift doz aşı olanların sayısı 42 milyona 3 doz aşı olanların ise sayısı 10 milyona yaklaştı. 53 milyon doz ise ilk doz aşı yapıldı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte temaslı karantinasıyla ilgili yeni bir karar alındı. Peki, iki doz aşılı temaslılar artık karantinaya alınmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-18 11:39:00 -
2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde değişikliğe gitti. Rehberde çift doz aşılı temaslılara ilişkin bir düzenleme yapıldı. Peki, çift doz aşı olan temaslılar karantinaya alınmayacak mı?

2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

İkinci doz aşısının üzerinden 14 güç geçen ve Covid hastası ile temas edenler hemen karantinaya alınmayacak. Söz konusu tam doz aşılı temaslıların HES kodların riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan söz konusu kişi 5. gün PCR testi verecek. Şayet sonuç negatif çıkarsa izolasyona alınmayacak. Testi pozitif çıkan kişi ise 5.günden itibaren 9 gün izolasyona alınacak ve böylelikle 14 gün tamamlanmış olacak. 14 günün sonunda HES uygulamasındaki ifade 'risksiz'e dönecek.

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