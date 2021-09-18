Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde değişikliğe gitti. Rehberde çift doz aşılı temaslılara ilişkin bir düzenleme yapıldı. Peki, çift doz aşı olan temaslılar karantinaya alınmayacak mı?

2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

İkinci doz aşısının üzerinden 14 güç geçen ve Covid hastası ile temas edenler hemen karantinaya alınmayacak. Söz konusu tam doz aşılı temaslıların HES kodların riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan söz konusu kişi 5. gün PCR testi verecek. Şayet sonuç negatif çıkarsa izolasyona alınmayacak. Testi pozitif çıkan kişi ise 5.günden itibaren 9 gün izolasyona alınacak ve böylelikle 14 gün tamamlanmış olacak. 14 günün sonunda HES uygulamasındaki ifade 'risksiz'e dönecek.