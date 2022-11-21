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Yerel 2 çocuk babasını öldüren zanlı tutuklandı
Yerel

2 çocuk babasını öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'da husumetli olduğu 2 çocuk babası olan komşusunu evinin önünde vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 21:44:00 -
2 çocuk babasını öldüren zanlı tutuklandı

Gemlik’te sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre husumetli olduğu komşusu Emrah Atmaca’yı işinden evine döndüğü sırada evinin önünde silahla vurarak öldüren Hüseyin Ü., olayın ardından gözaltına alınarak Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, planlayarak kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma sürerken, zanlının evi güvenlik güçlerince boşaltıldı. Olayın olduğu bölgeye il merkezinden de çevik kuvvet takviyesi yapıldı.

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