2 aylık bebek öldürüldü! Anne tutuklandı
Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçlamasıyla işlem yapıldı.
Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan anne S.C, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kitirler Mahallesi’nde 25 Nisan’da meydana gelen olayda, 2 aylık E.C’nin yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesi’ne götürüldü.
Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.
Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden E.C'nin cenazesi, Demircisopran köyünde toprağa verilmişti.