2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Sultan, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu
2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu.
2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr canlı yayınında ‘Ülke Gündemi’ programına konuk oldu.
Canlı yayında Osmanlı Devleti ve 2. Abdülhamid Han ile ilgili sorulara cevap veren Nilhan Sultan, Osmanlı düşmanları tarafıdan kendilerine yöneltilen hakaretlere ise "Herkes kendi kumaşını belli eder" dedi.
İşte Nilhan Osmanoğlu'nun o önemli açıklamaları: