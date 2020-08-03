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Eğitim

1.sınıflar okula ne zaman başlayacak 2020

1. sınıflar ayın kaçında okula gidecek? Okulların 31 Ağustos’ta açılması bekleniyor. Ancak okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak toplantıyla netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise okulların açılması ve açılmaması halinde uygulayacakları planları belli. 1. sınıf öğrencileri her sene diğer sınıflardan daha önce okula başlıyor. Bu sebeple veliler “1. sınıflar ne zaman okula başlar” , “1. Sınıflar için okullar ayın kaçında açılıyor?” , “Anaokulları ne zaman açılıyor” , “1. Sınıflar ayın kaçında açılacak 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 09:50:00 -
1.sınıflar okula ne zaman başlayacak 2020

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum süreci sebebiyle okullar her sene daha erken açılıyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu durumun bu sene nasıl işleyeceği merak konusunu. Veliler “1. Sınıflar ayın kaçında okula başlayacak 2020 2021” konusunu araştırıyor.

1.sınıflar okula ne zaman başlayacak 2020

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bu sene uyum süreci bir hafta önce olmayacak. Anaokulu ve 1. Sınıflar için uyum süreci de 31 Ağustos’ta başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uyum süreci 4 Eylül’de sona erecek.

 

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