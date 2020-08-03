Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum süreci sebebiyle okullar her sene daha erken açılıyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu durumun bu sene nasıl işleyeceği merak konusunu. Veliler “1. Sınıflar ayın kaçında okula başlayacak 2020 2021” konusunu araştırıyor.

1.sınıflar okula ne zaman başlayacak 2020

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bu sene uyum süreci bir hafta önce olmayacak. Anaokulu ve 1. Sınıflar için uyum süreci de 31 Ağustos’ta başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uyum süreci 4 Eylül’de sona erecek.