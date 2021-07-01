2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce milyonlarca aile, 1.sınıf kayıt dönemini araştırmaya başladı. Bu sene kaç doğumlular 1’e başlayacak 2021

1.sınıf kayıtları ne zaman 2021 | İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

2021-2021 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Anaokulu ve 1.sınıf yaşları gelen çocukların aileleri kayıt dönemi hakkında araştırma yapmaya başladı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı, E Okul üzerinden ilkokul ve anaokuluna kayıt olacak öğrencilerin yerleştiği okulları yayımlıyor. Henüz E okul üzerinden ilkokul kayıt sorgulama ekranı açılmadı. Söz konusu ekran aktif hale geldiğinde öğrencinin TC kimlik numarasıyla sorgulama yapmanız mümkün. İlkokul kayıt sorgulama dönemi başladığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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1. sınıfa başlama yaşı kaç?

72-20 aylık çocukların 1. Sınıfa başlaması zorunludur. Bu yaş aralığındaki çocuklar için rapor alıp 1. Sınıfı bir sene ertelemek mümkün değildir. Ancak 69-71 aylık çocuklar veli talebiyle anaokuluna gidebilir. İlgili yönetmelikte yer alan bilgiler şöyle:

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

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