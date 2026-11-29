Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi hazırlıklar sürerken, teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan özel bir talimat geldi. Kerem Aktürkoğlu için karar verildi.

Ligde geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki bu kritik virajdan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi kadro planlamasını yapan Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirerek yedek kulübesine çekmeyi planladığı belirtildi.

Milli futbolcunun maçın gidişatına göre ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Takımın omurgasını korumayı amaçlayan genç teknik adam; N'Golo Kante ve Vedat Muriqi'ye ilk 11'de şans vermeye devam edecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 19 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat.