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Spor 1.ligde 18. hafta hakemleri açıklandı
Spor

1.ligde 18. hafta hakemleri açıklandı

1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:42:00 -
1.ligde 18. hafta hakemleri açıklandı

1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Caner Ak

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor: Cihan Aydın

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Burak Pakkan

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

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