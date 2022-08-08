1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı
1.Lig'de heyecanın ne zaman başlayacağı merak konusu. Futbolseverler "1.Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 5 Ağustos Pazar günü başladı. Şimdi ise gözler 1.Lig'e çevrildi. Peki, 1.Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?
1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı
1.Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Altay-Samsunspor maçıyla başlayacak. İşte, 1.hafta programı:
12 Ağustos Cuma
21.00 Altay- Samsunspor
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK-Boluspor
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor
14 Ağustos Pazar
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor
20.00 Sakaryaspor-Göztepe
15 Ağustos Pazartesi
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor
21.00 BB Erzurumspor-Pendikspor