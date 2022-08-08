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Spor 1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı
Spor

1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı

1.Lig'de heyecanın ne zaman başlayacağı merak konusu. Futbolseverler "1.Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 19:06:00 -
1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 5 Ağustos Pazar günü başladı. Şimdi ise gözler 1.Lig'e çevrildi. Peki, 1.Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?

1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig ilk hafta programı

1.Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Altay-Samsunspor maçıyla başlayacak. İşte, 1.hafta programı:

12 Ağustos Cuma

21.00 Altay- Samsunspor

13 Ağustos Cumartesi

17.00 Manisa FK-Boluspor

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor

14 Ağustos Pazar

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

20.00 Sakaryaspor-Göztepe

15 Ağustos Pazartesi

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor

21.00 BB Erzurumspor-Pendikspor

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