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1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular

S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın detayları netleşmeye başladı. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen S-400'lerin özel armasını hazırladı.'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkması yer aldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:39
1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi olarak bilinen S-400'lerin teslimatı Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.

1. Filo'ya özel arma

S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın detayları netleşmeye başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde bir gelenek olan ve her filonun sahip olduğu arma geleneği S-400 füzeleri için kurulan 1. Filo için de uygulandı.

Dikkat çeken 'Oğuz' ayrıntısı

Hava Kuvvetleri'nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo'ya özel logo yapıldı. 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkmasının sembolik anlamı dikkatlerden kaçmadı.

S-400 1. Filo için tasarlanan arma

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:39
  1. S-400 arması
  2. s-400 dilo
  3. S-400 logosu
  4. S-400 alay komutanlığı
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 2 dk önce
    TEK KELİMEYLECUMHUR BAŞKANINI MIZDANALLAH RAZI OLSUN .ALLAH BAŞIMIZDAN ESMESIN .içimizdekive dışımızdakidüşmanlarGobeklerinden ÇATLASINAllah hakiki TÜRKMILLETINI TÜMDUSMANLARDANKORUSUNAMIN
  • SeçmenSeçmen3 dk önce
    Elin füzesiyle ne şahıymış

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