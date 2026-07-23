Maduro üçüncü kez hakim karşısında: Duruşma tarihi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores, New York'ta üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada mahkeme, davanın 1 Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Maduro çifti, cezaevi üniformasıyla katıldıkları duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores, ABD'nin New York kentinde görülen davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Yaklaşık 20 dakika süren duruşmanın ana gündem maddesini, davanın takviminin belirlenmesi oluşturdu.
Mahkeme tarihi 1 Haziran 2027 olarak belirlendi
Duruşmadan bir gün önce ABD savcılığı ile Maduro'nun avukatları, davanın Haziran 2027'de başlaması konusunda ortak talepte bulundu.
Dosyaya bakan Yargıç Alvin Hellerstein, tarafların talebini kabul ederek davanın başlangıç tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.
Mahkemede konuşmadılar
Maduro ve eşi Cilia Flores, duruşmaya cezaevi üniformasıyla katıldı. Çift, mahkeme salonunda herhangi bir savunma ya da açıklamada bulunmadı.
Duruşmanın ardından Ocak 2026'dan bu yana tutuldukları Brooklyn'deki cezaevine geri götürüldükleri bildirildi.
Savunma masrafları da gündeme gelmişti
Davaya ilişkin ikinci duruşma 26 Mart'ta gerçekleştirilmişti. O duruşmada, ABD makamlarının Venezuela hükümetinin Maduro çiftinin avukatlık ücretlerini karşılamasını engellemesi konusu ele alınmıştı.
Daha sonra ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), savunma avukatlarının Venezuela hükümetinden ödeme alabilmesine izin veren lisansları onaylamıştı.
Suçlamaları reddediyor
ABD yönetimi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonun ardından Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'i gözaltına alarak New York'a götürmüştü.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Maduro ve eşi, haklarındaki tüm suçlamaları reddederek suçsuz olduklarını savunuyor.
Maduro'nun yargı süreci devam ederken, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez yürütüyor.