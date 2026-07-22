Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." dedi.

Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'daki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği konuşulan kuruluş dilekçesi, yaşanan tereddütler ve hedeflenen milletvekili desteğine ulaşılamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Başta Temmuz ayı sonu olarak planlanan siyasi ilan; Özgür Özel'in "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız" açıklamasıyla sonbaharın başlangıcına sarkmış oldu.

Bir gazetecinin, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." ifadelerini kullandı.