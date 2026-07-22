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Gündem Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti
Gündem

Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

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Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

CHP'yi kaosa sürükleyen Özgür Özel ve ekibinin yeni parti planlarında çark ettiği görüldü. Çankaya'da otel odalarında toplanarak parti bölme hesapları yapan Özel, gazetecilerin soruları karşısında bocalayarak 27 Temmuz'da kuruluş dilekçesinin verilmesi beklenen tarihi ağustos-eylül aylarına ertelediklerini duyurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." dedi.

Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'daki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği konuşulan kuruluş dilekçesi, yaşanan tereddütler ve hedeflenen milletvekili desteğine ulaşılamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Başta Temmuz ayı sonu olarak planlanan siyasi ilan; Özgür Özel'in "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız" açıklamasıyla sonbaharın başlangıcına sarkmış oldu.

Bir gazetecinin, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ömer

Ölü doğdu parti falan hikaye kursalar bile bir şey olacağı yok İsmini ahbap çavuş hırsız partisi ismi yakışır
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