İran’dan nükleer uyarı! "Savaş genişler"

Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehdidine ilişkin yazılı bildiri yayımladı.

Bildiride, Washington’ın nükleer santralleri hedef almasının yalnızca İran’a yönelik bir saldırı olarak görülmeyeceği, bölgesel savaşın daha geniş bir alana taşınması anlamına geleceği ifade edildi.

Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.