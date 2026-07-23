Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesi kapsamında inşa edilen tünelin çökmesi sonucu 22 kişi feci şekilde can verdi.
Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, enkaz altındaki 3 kişi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, tünelde 25 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.
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