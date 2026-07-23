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Dünya Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesi kapsamında inşa edilen tünelin çökmesi sonucu 22 kişi feci şekilde can verdi.

Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, enkaz altındaki 3 kişi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, tünelde 25 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.

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