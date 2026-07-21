Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulundu.
TBMM Mermerli Salon'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenleme ile diğer siyasi gündem maddelerinin ele alındığı öğrenildi.
Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye gelişi sırasında kendisini bir grup CHP milletvekili karşıladı.