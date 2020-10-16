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Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:51:06 -
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın, hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek hazırlık kampında aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Ekim Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlinspor), Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Seda Aleyna Altın (RC Gonesse), Dilan Bora (Hakkari Gücü), Nilay Güreler (Konak Belediyespor), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Huriye Selçik (Horozkentspor), Semanur Özçetin (Horozkentspor), Selda Ataç (Dudullu), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Canan Yatel (Erzincan Gençler Gücüspor), Şevval Bağcı (Fomget Gençlik ve Spor)

Orta Saha: Canan Çetin (Pendik Çamlıkspor), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Melisa Güleç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Rabiya İsgi (Horozkentspor), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliğispor), Özge Tosun (Horozkentspor), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlıkspor), Miray Işık (Hamburger SV)

Forvet: Azra Ardos (Soğanlı Kanalboyu Nilüferspor), Ayşenur Mercan (Mezitli Mercanlar Spor Kulübü), Kübra Deniz (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Aleyna Gültekin (ALG Spor), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü).


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