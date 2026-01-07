19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler
‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tahlillerin yapılması için örnek verdikten sonra adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 19’u tutuklama talebiyle, 3’ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 ismin tamamı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Esra ve Ceyda kardeşler
ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Haklarında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamnlı operasyonlarla yakalandı.
Doğukan Güngör
Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda ‘Ciciş kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Burak Altındağ
ADLİ TIP KURUMU’NA GETİRİLDİLER
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, oyuncu Alya Şahiner ve Saniye Deniz savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 ismin tamamı tutuklandı.
O isimlerin tamamı:
Suat Yıldız
Berna Aracı
Gülsüm Bayrak
Hakan Yıldız
Koray Beşli
Lerna Elmas
Merve Eryiğit
Merve Uslu
Veysel Avcı
Arif Altunbulak
Burak Altındağ
Ceyda Ersoy
Duygu Açıksöz
Ece Cerenbelli
Gizem Özköroğlu
Muzaffer Yıldırım
Nevin Şimşek
Özge Bitmez
Sevgi Taşdan