19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler

19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tahlillerin yapılması için örnek verdikten sonra adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 19’u tutuklama talebiyle, 3’ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 ismin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Esra ve Ceyda kardeşler

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Haklarında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamnlı operasyonlarla yakalandı.

Doğukan Güngör

Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda ‘Ciciş kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Burak Altındağ

ADLİ TIP KURUMU’NA GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, oyuncu Alya Şahiner ve Saniye Deniz savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 ismin tamamı tutuklandı.

 

O isimlerin tamamı:

 

Suat Yıldız

Berna Aracı

Gülsüm Bayrak

Hakan Yıldız

Koray Beşli

Lerna Elmas

Merve Eryiğit

Merve Uslu

Veysel Avcı

Arif Altunbulak

Burak Altındağ

Ceyda Ersoy

Duygu Açıksöz

Ece Cerenbelli

Gizem Özköroğlu

Muzaffer Yıldırım

Nevin Şimşek

Özge Bitmez

Sevgi Taşdan

