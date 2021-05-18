19 Mayıs’ta çalışanın mesai ücreti ne kadar? Resmi tatilde çalışma ücreti

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almakta. Fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi esastır. Fazla çalışma ücreti, çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlasıdır. Fazla sürelerle çalışma ücreti ise çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş fazlasıdır. Örneğin, saat ücreti 30 TL olan bir çalışan için fazla çalışma saat ücreti 45 TL olarak hesaplanmalıdır. Söz konusu çalışan için fazla sürelerle çalışma saat ücreti ise 37,5 TL olarak hesaplanmalıdır. Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Hafta tatilinde çalışılması halinde ise 1,5 katı olarak ödenmesi gerekir.

Ulusal Bayram; 29 Ekim, 30 Ağustos gibi milli bayramlar ile kurban bayramı, ramazan bayramı gibi dini bayram günlerini ifade etmektedir. Genel tatil ise, 1 Mayıs ve 1 Ocak günlerini ifade etmektedir. Tam zamanlı çalışan, aylık, günlük ya da saatlik ücretli olması fark etmeksizin, çalışsalar da çalışmasalar da resmi tatil günlerinde ücretlerini alırlar. Aylık maktu ücretlilerde resmi tatil günlerinin hesabı ücretlerine dâhilken, günlük, saatlik ücretlilerde normal mesai günü gibi tatil günleri için günlük ücretleri ödenir.

Resmi tatilde tatil yapmayıp çalışan işçilere ise ayrıca bir günlük ücret hesaplanır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. Maddesinde düzenlenmiştir.

Genel tatil ücreti

MADDE 47

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”