  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Aktüel

19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde 101 hediye

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 101 hediyeli meydan okuma yarışması düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:57:40 -
19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde 101 hediye

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 101 hediyeli meydan okuma yarışması düzenliyor.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı, korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerde coşkuyla kutlanacak. Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların evde sporsuz kalmamaları ve sporsal faaliyetlerini arttırmak için “Meydan Oku Yeteneğini Göster ve Ödülünü Kazan” projesi hazırlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında 101 hediyenin verileceği meydan okuma yarışması, ’fikrini belirle videonu çek #gençlikevdekal’ hashtagı ile yayınlanacak. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Mayıs olarak açıklanırken, talihliler 21 Mayısta yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek.


"Gençlerimize değer veriyoruz"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını 101 ödülle kutlayacaklarını belirterek, "Bu yıl birçok etkinliğimizi korna virüsü nedeniyle farklı şekiller, farklı projelerle kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında 101 hediyeli meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Vatandaşlarımız evde kaldıkları süreleri daha iyi değerlendirmeleri için yaptığımız bu projede gençlerimiz ve vatandaşlarımız çektikleri videoları #gençlikevdekal hashtagı ile yayınlanacak. İçlerinden kura ile belirlenen 101 kişiye çeşitli hediyeler verilecek. Şimdiden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı