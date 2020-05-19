  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Merkez’den uyumlu rapor

Emekli ek ödeme son dakika haberleri

Yaş çayda ilk alım bugün
için kalan
Aktüel

19 Mayıs, Marmaris’te denizde ve karada kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:23:43 -
19 Mayıs, Marmaris’te denizde ve karada kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris’te denizde ve karada kutlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilen kutlamalarda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sırasında sancakları çekilmiş ve süslemeleri yapılmış savaş gemisi Körfezden eşlik etti.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Marmaris’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk sunmanın ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu törende siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının da riayet edildiği kutlamada katılımcılar maskelerini takarak alanda yerlerini aldılar. Askeri gemiler denizde bayraklar ile süslenmiş olarak hazır bulunduğu tören çelenk sunumu ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı