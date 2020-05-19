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19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle kutlandı

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Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:48:38 -
19 Mayıs kutlamaları Devrek’te sade bir törenle kutlandı

Devrek’te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törende Devrek İlçe Gençliği adına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.


Organize edilen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı Asteğmen Rıdvan Babat, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve diğer kurum amirleri katıldı.

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