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19 Mayıs koreografisini online sundular

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, jimnastik öğrencileri aileleri ve hocalarıyla birlikte 19 Mayıs için hazırladıkları koreografiyi online sundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:00:21 -
19 Mayıs koreografisini online sundular

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, jimnastik öğrencileri aileleri ve hocalarıyla birlikte 19 Mayıs için hazırladıkları koreografiyi online sundu.


Gösteri için uzun süredir hazırlandıklarını ifade eden spor yöneticisi ve antrenörü Zeynep Bozcu, ’’Bu sene yaşamış olduğumuz korona virüs sebebiyle maalesef hiçbir etkinliğimizi yerine getiremedik. Bu sebepten ötürü hem çocuklarımızın kaliteli vakit geçirmesi, hem de sağlıklı bir şekilde evde kalmaları için gerek online derslerle gerekse çocuklarımızın izin gününde dışarıda ailelerinin de desteğiyle çalışmalar yaparak hazırlandık. Daha sonra hazırlamış olduğumuz koreografiyi video haline getirerek online olarak bugün sunduk ve çok beğenildi” dedi.


Jimnastik öğrencileri yine 23 Nisan’da da aynı şekilde hazırladıkları koreografiyi online olarak sunmuşlardı.

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