  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde korona virüs nedeniyle kapatılan pazar yeri yeniden açıldı.

2020-04-22 10:42:27 -
19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde korona virüs nedeniyle kapatılan pazar yeri yeniden açıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 hafta kapalı tutulan pazar yeri bu hafta acildi. 19 Mayıs Belediyesi tarafından pazar yerinde denetim artırılarak, girişlerde maske dağıtıldı. Maskesiz olan vatandaşların girişine izin verilmedi. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe kurallara uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Pazar yerindeki denetimleri kontrol eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon nedeniyle iki hafta boyunca kapalı tuttuğumuz semt pazarımızı bu hafta açtık. Girişlerde maske dağıtıp, dezenfektan kullanma zorunluluğu getirdik. Sosyal mesafe kuralına uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı