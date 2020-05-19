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19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi

Pendik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler sürpriz doğum günü kutlaması ile mutluluk yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:52:18 -
19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi

Pendik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler sürpriz doğum günü kutlaması ile mutluluk yaşadı. İlçedeki 19 Mayıs doğumlu 60 gencin evlerine giden AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamını ileterek gençlere Milli Takım forması hediye etti.


Pendik’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlçede 19 Mayıs doğumlu 60 gence Pendik Belediyesinin destekleri ile doğum günü sürprizi yapıldı. AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri gençlerin evlerine giderek doğum günlerini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamlarını ileten gençlik kolları üyeleri, gençlere Milli Takım forması hediye etti. Gençler sürpriz karşısında mutlu olurken, doğum günü sürprizi için teşekkür etti.

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