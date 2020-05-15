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19 Mayıs coşkusu evlerde yaşatılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde olan Kadir Gecesi için özel program hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:38:40 -
19 Mayıs coşkusu evlerde yaşatılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde olan Kadir Gecesi için özel program hazırladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde gerçekleştirilecek olan Kadir gecesi için hazırlıklara başladı. İlçenin 20 ayrı tepe noktasına kurulacak hoparlör sisteminden gün boyu gençlik şarkıları yayınlanacak ve aynı günün akşamı ise Kdz. Ereğli İlçe Müftülüğü işbirliği ile Kadir Gecesi Mevlid Programı düzenleneceğini belirtti. 19 Mayıs Salı günü saat 14.00’ten itibaren gün boyunca belli aralıklarla gençlik şarkılarının yayınlanacağı programın akşamında ise Ogün Sinan ile görüntülü plak dinletisi gerçekleştirelecek. Kdz. Ereğli Belediyesi, aynı gün akşamı idrak edilecek olan Kadir Gecesi için İlçe Müftülüğü ile işbirliğiyle Mevlid programı düzenleyecek. Belediye avlusunda bir araya gelecek olan din görevlilerinin Yasin-i Şerif Tilaveti, Mevlid-i Nebi ve İlahi programı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


Mevlid programı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Recai Albayrak’ın yapacağı dua ile sona erecek.

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