19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Koronavirüs pandemisiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları seyrini sürdürüyor. Altın alacak olanlar ya da altın yatırımı bulunanlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta çeyrek altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadar güncel fiyat
Yeni günle birlikte pek çok kişi 'Altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Son günlerde altın fiyatları yükselişe geçti Bu sebeple yatırımcılar güncel rakamları merak ediyor. Bugün altın ne kadar?
19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Alış Satış
Gram altın 504,22 504,32
Çeyrek altın 807,00 828,00
Yarım altın 1.604,00 1.657,00
Cumhuriyet altını 3.208,00 3.301,00
Reşat Altını 3.241,47 3.333,95
22 Ayar Altın 452,40 483,89
18 Ayar Altın 368,41 368,46