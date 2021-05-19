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Ekonomi 19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları seyrini sürdürüyor. Altın alacak olanlar ya da altın yatırımı bulunanlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta çeyrek altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadar güncel fiyat

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:30:00 -
19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Yeni günle birlikte pek çok kişi 'Altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Son günlerde altın fiyatları yükselişe geçti Bu sebeple yatırımcılar güncel rakamları merak ediyor. Bugün altın ne kadar?

19 Mayıs çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

                             Alış                       Satış

Gram altın           504,22                   504,32

Çeyrek altın        807,00                   828,00

Yarım altın          1.604,00               1.657,00

Cumhuriyet altını 3.208,00           3.301,00

Reşat Altını         3.241,47               3.333,95              

22 Ayar Altın      452,40                   483,89

18 Ayar Altın      368,41                   368,46

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