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19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:05:33 -
19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Saat 10.00’da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk sunma törenine, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve gençlik merkezi görevlileri katıldı.


Program kapsamında akşam saatler 19.19’u gösterdiğinde de tüm balkonlardan İstiklal Marşımız söylenecek akabinde Gençliğe Hitabe okunacak.

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