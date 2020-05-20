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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:17:28 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, destek grubu üyeleri ilçedeki evleri tek tek dolaşarak yüzlerce Türk bayrağını vatandaşlara ulaştırdı.

Ekipler vatandaşlara, camlarını ay yıldızlı bayrakla süslemeleri ve evlerinin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumaları çağrısında bulundu.

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