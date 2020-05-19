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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:11:53 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde karantina yurdu olarak kullanılan Melikgazi Yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikti.

Ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törene Eskici'nin yanı sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Eknici ve sporcularla öğrenciler katıldı.

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