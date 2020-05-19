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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:46:36 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin Köşk Mahallesi'nde oluşturduğu platformdan Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen vatandaşlar daha sonra Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden gelen ekibinin akrobasi gösterisini takip etti.

Evlerini, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dini ve milli bayramların Türk milletinin ortak noktası olduğunu vurguladı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da etkinlikte yer aldı.

- Sivas

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı saat 19.19'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kutlandı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu ortasında 19 Mayıs ile ilgili koreografi oluşturuldu.

Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ile bazı sporcular katıldı.

Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.

-Yozgat

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan infaz koruma memurları ve yurt personeli yurt binasında İstiklal Marşı'nı okuyup ışıklarla 19 Mayıs 1919 yazdı.

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