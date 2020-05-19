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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece büyükelçilik çalışanları katılırken, katılımcılar sosyal mesafeyi korudu ve maske taktı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:17:54 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece büyükelçilik çalışanları katılırken, katılımcılar sosyal mesafeyi muhafaza ederek maske taktı.

Törende büyükelçilik bahçesindeki Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Kılıç, 19 Mayıs vesilesiyle kaleme aldığı Türk-Amerikan toplumuna sesleniş konuşmasında, "Ulusumuzun, kendi kaderinde ve yüce Meclisimiz vasıtasıyla ülkenin egemenliğinde söz sahibi olmasının miladını da teşkil eden 19 Mayıs, bir milletin tüm varlığıyla verdiği istiklal mücadelesinin ve yüzyıllar boyunca kıvançla kutlayacağımız bağımsızlık destanımızın sembolüdür." ifadesini kullandı.

Gençlere de seslenen Kılıç, Türk gençlerinin yaşamlarının her alanında, omuzlarındaki büyük tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerde de kendinizi her açıdan daha da geliştirerek, vatanımıza, milletimize ve insanlığa yararlı bireyler olmak için üzerinize düşen her türlü ödevi yerine getirme gayreti içinde olacağınıza içtenlikle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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