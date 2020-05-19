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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:38:43 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kurumu (THK) pilotu Türk bayrağı ve pankart açarak uçuş gerçekleştirdi.

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve THK'nin birlikte düzenlediği organizasyonda, THK Havacılık Eğitim Merkez Müdürü Ali Zaimoğlu, paramotor ile uçuş gerçekleştirdi. Zaimoğlu, paramotoruna bağladığı Türk bayrağı ile "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartıyla kentin üzerinde yaklaşık 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşun ardından gazetecilere açıklama yapan Zaimoğlu, bu güne özel ve anlamlı bir uçuş gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini belirten Zaimoğlu, "Kovid-19 süreci olması nedeniyle aslında buruk bir bayram yaşıyoruz. İnsanları sokaklarda isterdik ama tedbirler neticesinde evlerindeler. Balkonlarından yaptığımız gösteriyi izlediler. Salgın geçtikten sonra tekrar diğer arkadaşlarımızla beraber Erzincan semalarında buluşacağız." dedi.

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