  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı
için kalan
Aktüel

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:33:56 -
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.


Bulanık hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Çelenk sunma törenine öğretmenler ve yöneticiler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı