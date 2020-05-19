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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:18:51 -
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Program kapsamında Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ferdi Yağcı, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ferdi Yağcı tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program son buldu.

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