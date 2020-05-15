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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:29:48 -
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı.


Gençlik Haftası dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törende, Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Ekinci’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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