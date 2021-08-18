18.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





فَلَمَّٓا اَنْجٰيهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّؕ يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْۙ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“(Allah) onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar!

Ey İnsanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati ...Sonra gelişiniz bizedir, geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz.”

(Yûnus Suresi - 23) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Allah’a mahsus işaretler, deliller üzerinde hile yapmak” çeşitli şekillerde olmaktadır; âyette zikredildiği gibi “Allah müşrikleri lutuf olarak bir sıkıntıdan kurtardığı, böylece onlara varlık ve birliğinin işaretini verdiği halde bu lutfun putlardan geldiğini ifade etmek, sıkıştıklarında Allah’a sığınıp bir daha kötülük yapmayacaklarına söz verdikleri halde O’nun lutfuyla selâmete çıkınca yine haksızlık ve günahkârlık yoluna sapmak” bunun tipik örnekleridir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 93-94





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler.



Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar:

'Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?' Melekler de;

'Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı.' derler. ”



(Buhârî, Tevhîd, 23)