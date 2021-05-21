Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının devam edip etmediği merak ediliyor. 18 yaş altı vatandaşların güncel sokağa çıkma saati nedir? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle 18 yaş altı için uygulanan kısıtlama kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.