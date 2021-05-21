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Yaşam 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel
Yaşam

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

18 yaş altı sokak yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır önemli tedbirler uygulanıyor. Pek çok kişi tam kapanmanın ardından 18 yaş altına yönelik saat kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri nelerdir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sürüyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:28:00 -
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının devam edip etmediği merak ediliyor. 18 yaş altı vatandaşların güncel sokağa çıkma saati nedir? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle 18 yaş altı için uygulanan kısıtlama kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?

Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlayacak?

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