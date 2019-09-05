18 yaş altı engelli maaşı alma şartları 2019

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için birtakım destekler sağlanmakta. Sık sık araştırdığınız 18 yaş altı engelli maaşı alma şartlarını sizler için araştırdık.

18 yaş altı engelli maaşı alabilmek için öncelikle belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. İşte, 18 yaş altı engelli maaşı alma şartları!

18 yaş altı engelli maaşı alma şartları nelerdir?

Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA)'nden veya +90 (312) 705 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat aranabilir.

Engelli maaşı başvurusu nereye yapılır?

Engelli maaşı başvurusu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine yapılıyor.

Engelli maaşı başvurusu için gereken evrakler nelerdir?

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Muhtaçlık belgesi

SGK’dan herhangi bir gelir elde edilmediğine dair belge

Engelli maaşı başvuru dilekçesi

Mal bildirimi belgesi

Başvuru engelli olan kişi tarafından ya da bu mümkün değilse vekili tarafından yapılabilmektedir.

2019 yılı engelli maaşı ne kadar?

Engelli maaşı alabilmek için kişilerin yüzde 40'ın üzerinde engelli olması gerekiyor. İşte engelli maaşı rakamları;

Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engel oranına sahip vatandaşlar için 480 TL,Yüzde 70 üzeri engelli oranına sahip vatandaşlar için 720 TL olarak yapılacaktır.

Engelli maaşı nereden alınır?

Eylül 2018 öncesinde 3 ayda bir yatırılan engelli maaşları yapılan değişiklik sayesinde her ay ödenmeye başladı. Engelli maaşları her ay PTT'ye yatırılıyor.

Engelli maaşları ne zaman alınır?

Doğum tarihinin son rakamı 0 ya da 5 olan kişiler için her ayın 5’inde yatırılmaktadır.

Doğum tarihinin son rakamı 1 ya da 6 olan kişiler için her ayın 6’sında yatırılmaktadır.

Doğum tarihinin son rakamı 2 ya da 7 olan kişiler için her ayın 7’sinde yatırılmaktadır.

Doğum tarihinin son rakamı 3 ya da 8 olan kişiler için her ayın 8’inde yatırılmaktadır.

Doğum tarihinin son rakamı 4 ya da 9 olan kişiler için her ayın 9’unda yatırılmaktadır.