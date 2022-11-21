“18 kilo altınım var” demişti! Görgüsüzlüğü işte şimdi tescillendi! Ünlü şarkıcı, evinin kapılarını açtı, görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Torununun biberonu bile...

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. "Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" sözleriyle şaşırtmıştı.

"Torunumun biberonu bile altından"

"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.

"Hepsi kendi emeğim"

'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.

Nalınları gösteren Kobra Murat "Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek şaşırttı.

Ünlü isim açıklamasının devamında "Bu illa düğünde giyilir. Gümüş terlik bu da altını da kasada" dedi.

Kobra Murat "Dükkanımı ve yanındaki gecekonduyu yıkıp 5 katlı bina yapacağım. Kobra Konağı yazdırıp çocuklarıma hatıra bırakacağım" dedi.

"Küflü altınlı derler"

Ünlü şarkıcı ayrıca "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." yorumunda bulundu.

Kobra Murat'ın kızı da çekimlerde gerçek altınlarını takarak görüntülendi.