18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları… Zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 18 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.84 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.43 TL

Motorin litre fiyatı: 43.77 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin litre fiyatı: 44.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.30 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.41 TL

Motorin litre fiyatı: 44.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ile döviz kuru değişikliklerine dayanarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamanın sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.