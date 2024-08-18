  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Bakan Yumaklı'dan rahatlatan açıklama! O bölgelerimizdeki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Ahmet Şık böyle bir manşet patlatabilir! “Bu eylem Alpay’ın mecbur bırakıldığı bir yöntem”

Bakan Kurum açıkladı: İşte İzmir yangınının son bilançosu!

Kefil olmuştunuz Saadetliler utanın! CHP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti kararı

Meteorolojiden o illere uyarı! Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

Gündemi altüst etti: Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya veryansın!

Fenerbahçe açıkladı! Ali Koç ne yapmaya çalışıyor! Hak mahrumiyeti varken bu da neyin nesi…

Asın bunları! Orman yangınlarının yüzde 90'ı...

Tüm organize kötülüklere karşı devlet teyakkuzda! İblisin itleri yine işbaşında
Ekonomi 18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları… Zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları
Ekonomi

18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları… Zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
2024-08-18 16:25:00 - 2024-08-18 16:27:13
18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları… Zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını hem indirim hem de zam olarak etkiliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bugün zan veya indirim var mı? İşte 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 18 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.84 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.77 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin litre fiyatı: 44.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.30 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.41 TL
Motorin litre fiyatı: 44.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ile döviz kuru değişikliklerine dayanarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamanın sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Amerika resesyona girecek... Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu?
Amerika resesyona girecek... Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu?

Ekonomi

Amerika resesyona girecek... Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu?

﻿Bakan Kurum: En geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceğiz! Hazırlıklara başladılar
﻿Bakan Kurum: En geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceğiz! Hazırlıklara başladılar

Ekonomi

﻿Bakan Kurum: En geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceğiz! Hazırlıklara başladılar

Altını olan yıl sonu cebini dolduracak: İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı!
Altını olan yıl sonu cebini dolduracak: İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı!

Ekonomi

Altını olan yıl sonu cebini dolduracak: İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı!

64 yerli tohum tarıma kazandırıldı
64 yerli tohum tarıma kazandırıldı

Ekonomi

64 yerli tohum tarıma kazandırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23