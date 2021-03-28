  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak
Ekonomi

171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına açıktan atama yoluyla 171 memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:56:00 -
171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre duyurulan genel ve özel şartları taşıyan adaylar adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, hazırladıkları belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi  Başkanlığı  Şube  Müdürlüğüne  ait  başvuru  masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar
Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar

Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Almanya'nın Türkiye ile olan ticareti büyütme kararı aldığını duyurdu...
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?
15 Temmuz

İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, 150 asfalt ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay