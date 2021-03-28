171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre duyurulan genel ve özel şartları taşıyan adaylar adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, hazırladıkları belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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