17.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَجٖٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىؕ يَقُولُ يَا لَيْتَنٖي قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖيۚ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!"
"İnsan, 'Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!' der."
TEFSİRİ:
Müminlerin görevi âhiret hayatına ve dünyada yaptıklarından dolayı orada Allah’ın huzurunda hesap vereceklerine iman etmek ve bu imanın gereklerini yerine getirmektir
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 621
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Günah işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et."
(Feyzü'l-Kadir, 1/406)