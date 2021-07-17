17.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَجٖٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىؕ يَقُولُ يَا لَيْتَنٖي قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖيۚ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!"



"İnsan, 'Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!' der."

(Fecr Suresi - 23-24) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Müminlerin görevi âhiret hayatına ve dünyada yaptıklarından dolayı orada Allah’ın huzurunda hesap vereceklerine iman etmek ve bu imanın gereklerini yerine getirmektir

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 621

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Günah işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et."



(Feyzü'l-Kadir, 1/406)