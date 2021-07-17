  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Samsun'da silahlar konuştu: bir ölü, 3 yaralı
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor
43 ilin geçiş noktasında yoğunluk
İSLAM 17.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-17 05:25:00 -
17.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


   
وَجٖٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىؕ     يَقُولُ يَا لَيْتَنٖي قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖيۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın   ona ne faydası var!"

"İnsan, 'Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!' der."

 (Fecr Suresi - 23-24)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

Müminlerin görevi âhiret hayatına ve dünyada yaptıklarından dolayı orada Allah’ın huzurunda hesap vereceklerine iman etmek ve bu imanın gereklerini yerine getirmektir

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 621

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Günah işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et."

(Feyzü'l-Kadir, 1/406)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay