170 polisle denetim

Tekirdağ genelinde eş zamanlı olarak “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde eş zamanlı olarak “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

Risk analizine göre belirlenen okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 170 personel ve 78 ekiple yapılan denetimlerde; 154 okul çevresi kontrol edilerek, 203 umuma açık yer denetlendi. 3 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak, bin 369 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 1 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 185 okul servis aracı kontrol edildi. Trafik yönünden kusurlu bulunan 16 araca toplam 3 bin 165 TL trafik para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamalar aralıksız devam edecektir” denildi.