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Yerel 17 yaşındaki kız 15. kez evden kaçtı! Polis her yerde arıyor
Yerel

17 yaşındaki kız 15. kez evden kaçtı! Polis her yerde arıyor

Isparta’da Gözde Göcgün'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Göcgün’ün daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:07:00 -
17 yaşındaki kız 15. kez evden kaçtı! Polis her yerde arıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor.

Gözde Göcgün’ün daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Baba Esat Göcgün, kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyet Müdürlüğü, babanın müracaatının ardından genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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