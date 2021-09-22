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Gündem 17 yaşındaki genç köprüden atladı! Gerekçesi pes dedirtti
Gündem

17 yaşındaki genç köprüden atladı! Gerekçesi pes dedirtti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 17 yaşındaki bir genç terk edildiğini öne sürerek kendisini köprüden attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 17:11:00 -

Adana’da 17 yaşındaki genç, terk edildiği içim için otoyol köprüsünden atladı. Genç, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.A.A. terk edildiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki köprüye çıktı. Genç, polis gelince köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktaya hava yastığı açtı. Polisin ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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