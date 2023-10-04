  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Millî Savunma Bakanlığında sıcak dakikalar

Türkiye'nin yeni fay hattı haritası! Türkiye'yi uyardılar, Türkiye'ye İstanbul kenti için uyarı yaptılar: deprem yaklaşıyor

BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!

Dünya devi Türkiye'yi seçti! İnanılmaz yatırımı yaptılar

AK Parti'den Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı!

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

Muhalefet Doğu Perinçek kadar olamadı! LGBT dayatmasına karşı harekete geçti

Suudi Arabistan petrol kesintilerine başladı! Suudiler kararı verdi: Bu yıl sonuna kadar kesintiler dahil oldu
Dünya 1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi
Dünya

1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 22:03:00 -
1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi

Pakistan ülkede sayıları 1,7 milyonu bulan tüm Afgan sığınmacıların bu ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Pakistan hükümeti, sayıları 1,7 milyonu bulan Afgan sığınmacılardan kasıma kadar ülkeyi terk etmelerini istedi.

İki ülke arasındaki gerilim tavan yaptı

Bu yıl sınırda saldırıların artması iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı. Pakistan, sınır geçişiyle yapılan saldırılardan Afganistan'da üslenmiş militanları sorumlu tutuyor; Taliban rejimiyse bu suçlamaları reddediyor.

"1,7 milyon sığınmacı yasadışı olarak bulunuyor"

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 1,3 milyon Afgan, 'mülteci' olarak kayıt altına alınırken, 880 bin kişi de yasal statü kazanmış durumda. BBC Türkçe'nin haberine göre Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, henüz mülteci statüsü kazanmamış olanlara atıfta, 1,7 milyon kişinin daha ülkede 'yasadışı' olarak bulunduğunu söyledi. Bugti, bu insanların ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, uymayanların zorla çıkarılacağını söyledi.

"Kolluk kuvvetleri harekete geçecek"

Devlet medyasında çıkan haberlere göre Bugti "Eğer gitmezlerse… o zaman eyaletlerdeki veya federal hükümetteki tüm kolluk kuvvetleri onları sınır dışı etmek için harekete geçecek" dedi. Böyle bir operasyonun nasıl yapılacağı konusunda daha fazla ayrıntı vermedi. Bakan ayrıca, ülkedeki 'yasadışı' Afganların özel işletmelerini ve mal varlıklarını tespit etmeyi ve bunlara el koymayı amaçlayan bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Afganları toplamaya başladılar

Pakistan'daki Afgan yetkililer de yerel makamların hem yasal statüsü olan hem de olmayan Afganları toplamaya başladığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 Eylül 1948: Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın vefatı
1 Eylül 1948: Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın vefatı

Tarih

1 Eylül 1948: Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın vefatı

Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu
Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu

Dünya

Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu

Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir
Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir

Gündem

Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir

Pakistan eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı
Pakistan eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı

Dünya

Pakistan eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı

Pakistan'dan Ukrayna'ya gizli silah teslimatı iddiası
Pakistan'dan Ukrayna'ya gizli silah teslimatı iddiası

Dünya

Pakistan'dan Ukrayna'ya gizli silah teslimatı iddiası

ABD'de belgeler ortalığı karıştırdı! Dünyaya duyurdular: Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi
ABD'de belgeler ortalığı karıştırdı! Dünyaya duyurdular: Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi

Dünya

ABD'de belgeler ortalığı karıştırdı! Dünyaya duyurdular: Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi

Pakistan beklenen açıklamayı yaptı
Pakistan beklenen açıklamayı yaptı

Dünya

Pakistan beklenen açıklamayı yaptı

Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak
Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak

Dünya

Pakistan'da seçimler ocak ayında yapılacak

Pakistan, Çin’in ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteğinden memnun
Pakistan, Çin’in ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteğinden memnun

Dünya

Pakistan, Çin’in ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteğinden memnun

Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var
Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'daki canlı bomba saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Mevlid Kandili etkinliğini hedef aldılar...
Pakistan'daki canlı bomba saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Mevlid Kandili etkinliğini hedef aldılar...

Dünya

Pakistan'daki canlı bomba saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Mevlid Kandili etkinliğini hedef aldılar...

Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı
Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı

Dünya

Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23