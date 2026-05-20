17 ilde eş zamanlı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık kara para trafiği deşifre oldu: 122 şüpheli gözaltında!
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatan şebekelere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle, şüphelilerin kullandığı hesaplarda toplamda 19 milyar 300 milyon liralık devasa bir para trafiği olduğu belirlendi. Geniş çaplı incelemelerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, organize suç örgütüne ait çok sayıda adrese baskın yaptı.
Bu siteler üzerinden elde edilen kara paraların önce farklı hesaplara, ardından da kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.
Zanlıların yakalanması için Batman merkezli 17 ilde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. 122 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.