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Gündem 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? Ölü ve yaralı sayısı ne kadardı?
Gündem

17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? Ölü ve yaralı sayısı ne kadardı?

“Sesimi duyan var mı?” çağrısıyla 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem yeniden gündeme geldi. İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından sorgulananlar arasında yer aldı. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos günü ölü ve yaralı sayısı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:31:00 -
17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? Ölü ve yaralı sayısı ne kadardı?

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depreminin detayları arama motorlarında sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından 17 Ağustos depremi bir kez daha akıllara uğradı.

17 Ağustos depremi kaç şiddettindeydi?

İzmit'in Gölcük ilçesi depremin merkez üssü olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü de ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6 şiddetinde ölçülürken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 7.8 olarak ölçüldü.

Bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda belirtilen 7.4 şiddetinde olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos 1999 depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük depremde yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmıştı. Depremde yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

 

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