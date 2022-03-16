16.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنٖينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Onların ateşin karşısında durdurulup da “Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha rabbimizin âyetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak” dediklerini bir görsen!"

(En'âm Suresi - 27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnkârcılar âhirette cehenneme götürülüp ateşle karşı karşıya geldiklerinde, daha önce inanmaya yanaşmadıkları âkıbetleriyle yüz yüze gelince büyük bir ıstırap içinde hissettikleri pişmanlığı “Ne olur, dünyaya geri gönderilelim de rabbimizin âyetlerini bir daha yalanlamayalım; biz de inananlardan olalım!” şeklindeki temennileriyle ifade edeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 391











ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim (öfkesinin gereğini) yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenerse Allah, kıyamet gününde onu bütün yaratıkların huzurunda çağıracak, hatta onu cennet hurilerinden dilediğini (almakta) muhayyer bırakacaktır."

(Tirmizî, Kıyâme 48; İbn Mâce, Zühd 18; Ahmed b. Hanbel, III/438)