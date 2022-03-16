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İSLAM 16.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-16 07:08:00 -
16.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Onların ateşin karşısında durdurulup da “Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha rabbimizin âyetlerini   yalan saymayıp inananlardan olsak” dediklerini bir görsen!"

(En'âm Suresi - 27)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:  

 İnkârcılar âhirette cehenneme götürülüp ateşle karşı karşıya geldiklerinde, daha önce inanmaya yanaşmadıkları âkıbetleriyle yüz yüze gelince büyük bir ıstırap içinde hissettikleri pişmanlığı “Ne olur, dünyaya geri gönderilelim de rabbimizin âyetlerini bir daha yalanlamayalım; biz de inananlardan olalım!” şeklindeki temennileriyle ifade edeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 391

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim (öfkesinin gereğini) yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenerse Allah, kıyamet gününde onu   bütün yaratıkların huzurunda çağıracak, hatta onu cennet hurilerinden dilediğini (almakta) muhayyer   bırakacaktır."

(Tirmizî, Kıyâme 48; İbn Mâce, Zühd 18; Ahmed b. Hanbel, III/438)

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